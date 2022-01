Hungria acusa Bruxelas de reter EUR 7.000 milhões de fundos de recuperação por "razões políticas"

"A CE não tem qualquer base para reter, por razões políticas, os fundos de recuperação (pós-covid)", afirmou o ministro da Economia húngaro, Mihály Varga, num comunicado divulgado após a reunião do Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros (ECOFIN).

A situação, acusa o Governo húngaro, viola a liberdade de concorrência, uma vez que alguns países receberam fundos já no ano passado, enquanto a Hungria e outros três não tiveram acesso aos mesmos.

A CE alertou que era pouco provável que em 2021 pudesse aprovar os planos de recuperação de países como a Hungria e a Polónia, que têm processos abertos em Bruxelas desencadeados por falta de respeito pelo Estado de direito.

O desembolso das verbas dos fundos de recuperação para a Hungria, no montante de cerca de 7.000 milhões de euros, foi suspenso depois de Bruxelas ter considerado insatisfatórias as respostas recebidas do governo do ultranacionalista Viktor Orbán sobre vários procedimentos.

O ministro da Economia repetiu hoje a interpretação húngara de que a UE está a punir o país por ter aprovado uma lei chamada "defesa de menores", que segundo os seus críticos é homofóbica, ligando os homossexuais à pedofilia.