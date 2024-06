Huthis e milícias iraquianas reivindicam novo ataque conjunto em Israel

O porta-voz militar dos Huthis, Yahya Sarea, realçou em comunicado que os rebeldes e as milícias iraquianas "realizaram uma operação militar conjunta contra o navio israelita `MSC Manzanillo` no porto de Haifa com vários drones".

Embora o porta-voz tenha garantido que "a operação atingiu com sucesso os seus objetivos", a extensão do lançamento do drone é desconhecida até agora.

Quase todos os ataques lançados contra Israel têm sido intercetados antes de chegarem ao território do Estado judeu, noticiou a agência Efe.

Yahya Sarea garantiu ainda que os Huthis vão continuar "a realizar as suas operações militares conjuntas com a Resistência Islâmica no Iraque em apoio e solidariedade com o povo palestiniano até que a agressão cesse e o cerco seja levantado" em Gaza.

Os Huthis e as milícias pró-Irão no Iraque anunciaram o lançamento da sua primeira ação conjunta em 06 de junho, também contra o porto de Haifa, embora os meios de comunicação israelitas negassem então que o ataque tivesse sido bem-sucedido.

Depois desse primeiro ataque, o líder dos Huthis, Abdelmalek al Huti, anunciou o início da colaboração com a Resistência Islâmica no Iraque para destruir os interesses israelitas.

Desde meados de novembro, os Huthis lançaram mais de uma centena de ataques contra navios no mar Vermelho, através do qual passa 15% do comércio internacional, com o objetivo de prejudicar economicamente Israel em resposta à sua guerra contra o enclave palestiniano.

As milícias xiitas iraquianas lançaram mais de uma centena de operações contra os interesses israelitas e norte-americanos no Iraque, na Síria e em Israel, embora tenham interrompido parcialmente as suas ações desde janeiro, depois de terem matado três soldados dos EUA na fronteira entre a Jordânia e a Síria.

O conflito em curso na Faixa de Gaza foi desencadeado pelo ataque do grupo islamita palestiniano Hamas em solo israelita de 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.130 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Desde então, Telavive lançou uma ofensiva na Faixa de Gaza que até ao momento provocou mais de 37 mil mortos e mais de 85 mil feridos, de acordo com as autoridades do enclave palestiniano, controladas pelo Hamas desde 2007.