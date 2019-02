Iberdrola prevê aumentar lucros até 30% em 2022 para 3.900 milhões de euros

Lusa26 Fev, 2019, 16:33 | Economia

O grupo acredita ainda que seja possível atingir "um lucro operacional bruto (EBITDA) superior aos 12.000 milhões de euros", tendo em conta os planos de investimento que tem em cima da mesa atualmente.

A Iberdrola apresentou hoje em Londres investimentos "que ascenderão aos 34.000 milhões de euros durante o período 2018-2022".

Citado na mesma nota, o presidente do grupo, Ignacio Galán, referiu que, com este plano, a empresa dá um "forte impulso à inegável transição energética rumo a um modelo baixo em carbono. Aumentamos em 2.000 milhões de euros o nosso esforço de investimento e terminaremos 2022 com quase mais 40% de capacidade".

O grupo detalhou ainda que, desse investimento, 86% terá como destino "atividades reguladas ou com contratos a longo prazo, de acordo com a estratégia da empresa de concentrar-se em negócios com retornos estáveis e previsíveis".

A Iberdrola referiu ainda que "47% do valor global -- 16.000 milhões de euros -- será investido em redes e 39% - 13.000 milhões de euros -- em renováveis. O negócio de geração e clientes receberá 11% do total -- 3.800 milhões de euros".

No caso das renováveis, a Iberdrola está a construir 6.606 MW (megawatts), sendo que, em 2023 "manterá em curso 5.300 milhões de euros nos negócios de renováveis e geração, principalmente, no desenvolvimento dos parques eólicos marinhos de Saint Brieuc (França), Vineyard Wind (Estados Unidos da América) e Baltic Eagle (Alemanha) e no complexo hidroelétrico do Tâmega (Portugal)".

Para o futuro, "a empresa poderá desenvolver novos projetos renováveis em todos os países em que está presente, além de pôr em marcha novos ativos de transporte e distribuição nos Estados Unidos, Brasil e Reino Unido" revelou a Iberdrola.

Em Espanha, a empresa conta ter em operação, "3.000 novos megawatts eólicos e solares em 2022 -- 51,9% a mais em relação ao final de 2018 -- e pelo menos 10.000 novos megawatts até 2030, com os quais a capacidade eólica e solar da Iberdrola em Espanha terá quase triplicado", segundo a mesma nota.

A empresa está ainda a apostar em novas oportunidades no negócio eólico marinho, nos EUA, Reino Unido, Alemanha e França.