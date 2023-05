Ibermedia Next com 150 mil euros para apoiar projetos de animação digital

Apresentada hoje nos Prémios Quirino, a nova linha de subvenções surge no âmbito do Ibermedia e é suportada pelo fundo europeu NextGenerationEU, com 150 mil euros de apoio direto e ainda um programa de formação e acompanhamento "avaliado em até 95 mil euros", lê-se no comunicado.

As candidaturas estão abertas até 21 de agosto a "`teasers`, pilotos, curtas-metragens ou videoclipes, entre outras opções, com uma duração mínima de cinco minutos".

Outra das condições é a utilização de "novas ferramentas tecnológicas para animação e/ou ferramentas de código aberto" na produção das obras, que podem ser um conteúdo audiovisual convencional (como filmes ou séries), mas também criações de realidade virtual, realidade mista (RX) ou realidade aumentada.

Também projetos de `live action` (ação ao vivo, em tradução livre) serão aceites desde que incluam "pelo menos 75% de animação nas suas imagens".

A nova iniciativa da Ibermedia encaixa no Plano Europeu de Recuperação, Transformação e Resiliência e, adianta a empresa, vem depois de "ouvir atentamente o setor".

Ao lado deste programa, foi criado um novo sítio na Internet para "facilitar o encontro entre os protagonistas do setor", dos vários países, de forma gratuita, com um programa de formação associado dirigido a profissionais e estudantes.

"Os projetos audiovisuais selecionados nesta primeira linha de apoio do Ibermedia Next terão também um programa completo de formação, consultoria, promoção e divulgação, avaliado em até 95 mil euros", pode ler-se na nota.

A iniciativa é hoje apresentada na sexta edição dos Prémios Quirino de Animação Iberoamericana, em Tenerife.