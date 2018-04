Ibersol deverá aprovar aumento de capital em assembleia-geral a 14 de maio

Lusa19 Abr, 2018, 22:18 | Economia

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Ibersol esclarece que na assembleia-geral será votado o aumento de capital social para 36 milhões de euros.

O grupo propõe ainda uma distribuição de dividendos no montante de três milhões de euros, correspondente a um dividendo líquido de 0,10 euros por ação.

"Conforme consta das demonstrações financeiras, os resultados líquidos do exercício foram de 9.851.530,49 euros. [...] No caso da sociedade deter ações próprias manter-se-á a referida atribuição de 0,10Euro a cada ação em circulação, reduzindo-se o montante global dos dividendos atribuídos", lê-se no comunicado enviado ao mercado.

A ordem de trabalhos da assembleia inclui ainda a votação da proposta de aplicação de resultados do exercício de 2017 e da apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade.

Está ainda prevista a deliberação sobre a alienação e aquisição de ações próprias até ao limite legal de 10%; da aquisição e/ou detenção de ações representativas do capital social da Ibersol por sociedades dela dependentes; da proposta do conselho fiscal de eleição do revisor oficial de contas, bem como a votação da declaração da Comissão de Vencimentos e do Conselho de Administração sobre a política de pagamentos.

O lucro da Ibersol subiu 34,1% no ano passado, face a 2016, para 31,2 milhões de euros, anunciou o grupo a 11 de abril.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), na altura, a Ibersol refere que o volume de negócios consolidado cresceu 66,2%, para 448,3 milhões de euros, e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) avançou 38,6%, para 65,3 milhões de euros.

O grupo multimarca Ibersol está implantado na Ibéria e em países de língua portuguesa, posicionando-se no negócio da alimentação organizada. Além do KFC e do Burger King, a Ibersol é também dona de cadeias como a Pans & Company, a Pizza Hut e o Pasta Caffé.