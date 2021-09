Ibersol melhora contas mas regista prejuízos de 22,9 milhões de euros no 1.º semestre

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo que gere a presença de marcas como a Pizza Hut, Pans, KFC ou Burger King em Portugal deu conta do resultado líquido negativo de 22,9 milhões de euros, uma "melhoria de 31% face ao primeiro semestre de 2020".

Já os rendimentos consolidados antes de juros, impostos, amortizações e depreciações (EBITDA, na sigla em inglês) atingiram os 24,9 milhões de euros, um "crescimento de 64,6% face ao primeiro semestre de 2020".

O volume de negócios consolidado, de acordo com o documento divulgado hoje, atingiu os 134,9 milhões de euros, um "crescimento de 0,9% face ao primeiro semestre de 2020".

Quanto aos custos com pessoal, reduziram-se em 6,2%, "tendo o peso desta rubrica passado a representar 36,7% do volume de negócios", quando no primeiro semestre do ano passado foi de 39,5%.

No documento hoje divulgado ao mercado, a empresa assinala que "o primeiro semestre de 2021 -- contrariamente ao que era expectável -- foi o período em que os negócios de restauração funcionaram com mais restrições desde o início da pandemia", assinalando que em 2020 "o confinamento foi de 45 dias, tendo o negócio funcionado em regime de normalidade durante cerca de 75 dias".

"Por seu turno em 2021, não só o período de confinamento foi de 94 dias (de 15 de janeiro a 19 de abril) como, logo após o seu termo, foram introduzidas em junho novas restrições que se prolongaram para além do semestre", pode ler-se no documento.

No entanto, a empresa de restauração destaca que "apesar deste entorno, a atividade de 2021 - quando cotejada com a de 2020 - evoluiu de forma muito mais favorável, ao que não é indiferente o maior conhecimento da forma de abordar os efeitos das sucessivas alterações do enquadramento legal que foram sendo aprovadas pelo Governo".

No final do primeiro semestre, o número total de unidades das marcas da Ibersol era de 610, das quais 528 próprias e 82 franquiadas, distribuídas por Portugal (362), Espanha (248) e Angola (10).

Na sessão de hoje do PSI20, o título da Ibersol manteve-se inalterado, valendo 5,80 euros.