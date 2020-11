Ibersol passa de lucro a prejuízo de 36,9 ME até setembro

"O resultado líquido consolidado no final dos primeiros nove meses atingiu o valor de -36,9 milhões de euros, que compara com o registado em 2019 no montante de 10,5 milhões de euros", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No documento, a empresa lembrou que o "encerramento abrupto" em março e o período de confinamento devido à pandemia de covid-19, durante o qual 73% dos restaurantes operados pelo grupo estiveram encerrados, "penalizaram severamente o desempenho operacional", não tendo sido possível "ajustar as rubricas de custo à redução de vendas", o que acabou por levar à perda de rentabilidade.

Porém, a retoma gradual da atividade, no terceiro trimestre, bem como a conclusão da negociação com parte dos proprietários dos restaurantes permitiu "minimizar as perdas resultantes da redução de 40% da atividade".