Ibersol vai abrir 40 restaurantes da Burger King nos próximos três anos

Lusa26 Jul, 2018, 11:51 | Economia

Segundo um comunicado divulgado hoje, a Ibersol, que detém 80 dos 100 restaurantes Burger King, compromete-se a abrir 40 novos restaurantes e a remodelar mais de 30, no âmbito do acordo, que tem opção de renovação por mais três anos, sem revelar o montante do investimento.

Borja Hernández de Alba, diretor geral da Burger King Espanha e Portugal, comentou que o acordo mostra uma "aposta clara e firme na Ibersol enquanto parceiro fundamental para a marca" península ibérica e para o seu crescimento.

"Temos a certeza de que o acordo reforça a nossa aliança estratégica e trará grandes vantagens para ambas as partes. É uma parceria que esperamos que continue a crescer no futuro", disse o responsável, citado no comunicado.

Nos últimos resultados apresentados ao mercado, em 05 de junho, o grupo Ibersol, que em Portugal representa a Pizza Hut e a Burguer King, informou sobre os lucros de 3,5 milhões de euros no primeiro trimestre de 2018, mais 70% do que nos primeiros três meses de 2018.

Já o volume de negócios subiu 6,4% para 100,3 milhões de euros, o que a empresa atribui à "evolução positiva do mercado da restauração na Península Ibérica, conjugada com os efeitos das aberturas ocorridas ao longo de 2017 que contribuíram para a manutenção da tendência de crescimento da atividade durante o período", e que conseguiram minimizar o "impacto da redução do volume de negócios em Angola", devido à queda do consumo e desvalorização da moeda.

Ainda segundo o comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) consolidado avançou 6% para 11,1 milhões de euros entre janeiro e março.

O Grupo Ibersol detém as marcas Pizza Hut, Burger King, KFC, O Kilo, Pasta Caffé, Pans, Miit, entre outras cafetarias e quiosques.

O grupo tem como principal acionista a `holding` ATPS, de António Teixeira e António Pinto de Sousa, com 55% do capital.

Pelas 11:27 de hoje, a Ibersol estava a avançar 1,48% para 10,30 euros, no principal índice da bolsa lisboeta.