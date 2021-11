ICGP cancela leilão de Bilhetes do Tesouro previsto para quarta-feira

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública anunciou hoje o cancelamento do leilão de Bilhetes do Tesouro (BT) a seis e 12 meses previsto para quarta-feira, de acordo com um comunicado oficial.