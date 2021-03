IFAP pagou 37,5 ME ao setor agroflorestal em março

"Durante o mês de março de 2021, o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP) procedeu a pagamentos ao setor agroflorestal no montante total de cerca de 37,5 milhões de euros", indicou, em comunicado, o Ministério da Agricultura.

Deste montante, destacam-se 28,7 milhões de euros em medidas de investimento e 2,3 milhões de euros em medidas agroambientais.

Por outro lado, foram pagos 11,3 milhões de euros em medidas de mitigação dos efeitos da pandemia de covid-19.

Adicionalmente, foi antecipado o pagamento de 6,5 milhões de euros aos agricultores e pequenas e médias empresas, no âmbito da medida de apoio temporário excecional.

"Estes pagamentos, no valor de 6,5 milhões de euros, cujo prazo de pagamento terminava no final do mês de junho, foram antecipados para ajudar a mitigar os efeitos da pandemia e assegurar a liquidez aos agricultores e a resiliência do setor agrícola", afirmou, citada no mesmo documento, a ministra da Agricultura.

Maria do Céu Antunes assegurou também que o Governo continua a acompanhar o setor "de forma muito próxima" para poder implementar as medidas e ações necessárias.