IGCP anula leilões de dívida de curto prazo previstos para quarta-feira

Segundo informação disponibilizada no `site` do organismo com data de 13 de novembro, o IGCP afirma que "decidiu não realizar, no próximo dia 18 de novembro, o leilão de BT referentes às linhas a 6 e 12 meses".

Em 16 de setembro, Portugal colocou 1.750 milhões de euros, igual ao montante máximo anunciado, em BT a seis e 12 meses, com os juros a descerem para mínimos de sempre.

A 12 meses foram colocados 1.250 milhões de euros em BT à taxa de juro média de -0,497%, mínima de sempre e inferior à registada em 15 de julho, quando foram colocados 1.250 milhões de euros à taxa de juro média de -0,452%.

A seis meses foram colocados hoje 500 milhões de euros em BT à taxa média de -0,520%, mínima de sempre, que compara com a verificada em 15 de julho, quando foram colocados 500 milhões de euros a -0,467%.

A procura atingiu 2.325 milhões de euros para os BT a 12 meses, 1,86 vezes o montante colocado, e 1.178 milhões de euros para os BT a seis meses, 2,36 vezes o montante colocado.