IGCP anuncia leilões de OT e três de BT no terceiro trimestre

Num comunicado hoje divulgado, O IGCP precisa que "acompanhará ativamente a evolução das condições de mercado, podendo introduzir ajustamentos às presentes linhas de atuação".

Em relação às Obrigações do Tesouro (OT), O IGCP especifica que são "esperadas colocações de 750 a 1.000 milhões de euros por leilão" e que as mesmas "poderão ser realizados à segundas ou quartas-feiras de cada mês após anúncio do montante indicativo e linhas de OT a reabrir até três dias úteis antes da respetiva data de leilão".

Sobre as emissões de Bilhetes do Tesouro (BT), o IGCP refere que o primeiro, de BT a seis e 12 meses, com um montante indicativo entre 1.250 e 1.500 milhões de euros, se realiza em 21 de julho.

O segundo leilão do terceiro trimestre, de BT a três e 11 meses, com um montante indicativo entre 750 e 1.000 milhões de euros, realiza-se em 18 de agosto, afirma o IGCP, adiantando que o terceiro, de BT a seis e 12 meses, com um montante indicativo entre 1.000 e 1.250 milhões, está marcado para 15 de setembro.