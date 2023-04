IGCP cancela leilões de dívida de curto prazo do segundo trimestre

"Devido à situação de tesouraria favorável, o IGCP, E.P.E. decidiu cancelar os próximos dois leilões de BT [Bilhetes do Tesouro] dos dias 19 de abril e 17 de maio de 2023", indicou em comunicado.

No programa de financiamento da República Portuguesa do segundo trimestre, o IGCP previa dois leilões de dívida de curto prazo: um de BT a 11 meses previsto para 19 de abril, com um montante indicativo de 500 milhões de euros; e um segundo de BT a 12 meses previsto para 17 de maio, com um montante indicativo de 750 milhões de euros.

A última emissão de dívida de curto prazo de Portugal teve lugar em 15 de março, quando colocou 723 milhões de euros em BT, montante abaixo do máximo indicativo, a seis e a 12 meses, a juros mais altos nos dois prazos face aos anteriores leilões comparáveis de janeiro.

No prazo de seis meses foram colocados 423 milhões de euros à taxa de juro média de 2,893%, superior à de 2,417%, verificada em 18 de janeiro.

No prazo de 12 meses, foram colocados 300 milhões de euros à taxa de juro média de 2,975%, também superior à taxa de 2,725%, verificada em janeiro.