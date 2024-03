IGCP coloca 1.500 ME em dívida a seis e a 12 meses a juros mais altos

Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, no prazo de seis meses, foram colocados 500 milhões de euros à taxa de juro média de 3,736%, superior à taxa verificada no último leilão comparável, em 17 de janeiro (3,660%) e a procura atingiu 1.775 milhões de euros, 3,55 vezes o montante colocado.

A 12 meses, Portugal colocou hoje 1.000 milhões de euros à taxa média de 3,443%, também superior à registada no anterior leilão de BT com esta maturidade realizado também em 17 de janeiro de 2024 (3,279%). A procura totalizou 2.128 milhões de euros, 2,13 vezes o montante colocado.

Num comunicado, o IGCP tinha anunciado que realizava hoje um leilão duplo de Bilhetes do Tesouro (BT) que vencem em 20 de setembro (seis meses) e 21 de março de 2025 (12 meses), com um montante indicativo global entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros.

No anterior leilão comparável, em 17 de janeiro, a seis meses, foram colocados 565 milhões de euros à taxa de juro média de 3,660%, tendo a procura atingido 1.265 milhões de euros, 2,24 vezes o montante colocado.

Já a 12 meses, Portugal colocou 1.065 milhões de euros à taxa média de 3,279% e a procura atingiu 1.810 milhões de euros, 1,7 vezes o montante colocado.