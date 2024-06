IGCP coloca 1.500 ME em dívida a três e a 11 meses a taxas de juro mais baixas

Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, no prazo de três meses foram colocados 850 milhões de euros à taxa de juro média de 3,646%, inferior à do anterior leilão comparável de 3,769% verificada em 17 de abril.

A procura atingiu 1.448 milhões de euros, 1,70 vezes o montante colocado.

Este leilão de BT a três meses foi o segundo deste ano com esta maturidade.

A 11 meses, Portugal colocou hoje 650 milhões de euros à taxa média de 3,420%, também inferior à registada no anterior leilão de BT com esta maturidade realizado também em 17 de abril (3,457%). A procura totalizou 1.622 milhões de euros, 2,5 vezes o montante colocado.

Para hoje o IGCP tinha anunciado um leilão duplo de BT a três meses, com vencimento em 16 de maio, e a 11 meses, com vencimento em 16 de maio de 2025, com um montante indicativo global entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros.

Nos anteriores leilões comparáveis, em 17 de abril, Portugal colocou 1.580 milhões de euros, acima do montante máximo indicativo de 1.500 milhões de euros, em BT a três e a 11 meses a taxas de juros médias respetivamente de 3,769% e 3,457%.

Os leilões de hoje foram os primeiros depois do corte das taxas de juro diretoras do Banco Central Europeu (BCE) em 06 de junho, o primeiro desde março de 2016.

Na altura, o BCE reduziu as taxas de juro em um quarto de ponto: a taxa fixa de operações principais de refinanciamento recuou para 4,25%, a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez desceu para 4,5% e a de facilidade permanente de depósito para 3,75%.