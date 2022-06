IGCP coloca 750 ME em dívida a 10 anos a juros mais altos

Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, a procura das OT com maturidade em 17 de outubro de 2031 (cerca de nove anos e quatro meses), hoje leiloadas, atingiu 2.011 milhões de euros, 2,68 vezes o montante colocado.

No anterior leilão comparável realizado em 09 de fevereiro, antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, a agência colocou 706 milhões de euros em OT com maturidade em 17 de outubro de 2031 (cerca de dez anos) à taxa de juro de 1,008%, superior à de 0,314% registada em 10 de novembro, quando foram colocados 686 milhões de euros em OT também a cerca de 10 anos.

A procura cifrou-se então em 896 milhões de euros, 1,27 vezes o montante colocado.

Mais recentemente, em 11 de maio, o IGCP colocou 750 milhões de euros, montante máximo indicativo, em OT com maturidade em 18 de outubro de 2030 (cerca de oito anos e cinco meses) à taxa de juro de 1,767%, superior às registadas em fevereiro, tendo a procura atingido 1.397 milhões de euros, 1,86 vezes o montante colocado.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) tinha anunciado para hoje a realização de um leilão de OT a cerca de 10 anos, com um montante indicativo entre 500 e 750 milhões de euros.