IGCP realiza dois leilões de dívida entre 1.000 e 1.250 ME no dia 26 de agosto

O organismo adiantou ainda que estas OT têm maturidade em 15 de outubro de 2027 e 15 de fevereiro de 2030.

Em 19 de agosto, Portugal colocou 950 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro (BT) a 11 meses e 300 milhões de euros a três meses, conseguindo o montante máximo indicativo de 1.250 milhões de euros e financiando-se a taxas negativas.

Segundo a página do IGCP foram colocados 950 milhões de euros em BT com maturidade em 16 de julho de 2021 (11 meses) à taxa de juro média (`yield`) de -0,473% e 300 milhões de euros com maturidade a 20 de novembro (três meses) à taxa de juro média de -0,501%.

No caso da linha com vencimento a 11 meses, a procura excedeu em 1,92 vezes a oferta e na de três meses a procura excedeu em 3,93 vezes a oferta, segundo informação disponibilizada pela agência financeira Bloomberg.

No mês passado, o IGCP colocou títulos com vencimento a 12 meses, com uma `yield` de -0,452% e a seis meses com uma taxa de juro de -0,467%.

De acordo com o calendário indicativo no `site` do IGCP, o próximo leilão de BT deverá ocorrer em 16 de setembro deste ano, em linhas com vencimento a seis e 12 meses e com um montante indicativo entre os 1.500 milhões de euros e 1.750 milhões de euros.