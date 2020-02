IKEA reduz pela primeira vez a pegada climática

De acordo com o relatório lançado pela empresa de venda mobiliário, desde o processo de produção de matérias-primas e produtos, até ao uso e eliminação das mercadorias dos clientes, as emissões diminuíram 4,3 por cento até ao final de agosto de 2019.O IKEA pretende que sua empresa seja positiva para o clima até 2030, propondo uma redução de mais emissões de gases de efeito estufa do que as que emite atualmente.“Para acelerar, em novembro, destinamos 100 milhões de euros para incentivar os fornecedores diretos a mudarem para energia renovável e outros 100 milhões de euros para projetos de remoção de carbono da atmosfera por meio de reflorestamento e proteção florestal”, explicou a empresa em comunicado.A chefe de sustentabilidade da Inter IKEA, Lena Pripp-Kovac, espera que as emissões diminuam ainda mais este ano.

Como o Ikea planeia proteger o clima até 2030



Atingir uma meta climática positiva significa transformar todas as partes do negócio, incluindo a maneira como os produtos são projetados.“Acho que o momento é muito agressivo”, afirmou Mark Griffiths, líder global do Climate Business Hub da WWF, que trabalha com o IKEA na sua estratégia ambiental.“Está a uma década de distância, e se pensarmos em quão grande é esta empresa, quantos fornecedores eles têm e o que precisam fazer é uma montanha enorme para escalar”, acrescentou.A empresa está realizar diversas outras mudanças, desde descobrir como ajustar mais produtos em camiões até à entrega aos clientes. O IKEA parou de vender produtos plásticos de uso único em janeiro 2020. Contudo, as maiores mudanças estão fora do seu controlo direto.

Parte do novo investimento de 200 milhões de euros vai ser destinado para ajudar os fornecedores a migrarem para a energia renovável na produção. A outra parte irá apoiar um maneio florestal mais responsável e a restauração de terras degradadas.





As mudanças e o incentivo aos fornecedores para mudarem serão provavelmente a parte mais desafiadora desta transição.