IL pede audição de "três entidades fulcrais" da estrutura de acompanhamento

No requerimento do deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, a que a agência Lusa teve acesso, o partido refere que esta semana o parlamento recebeu o relatório da auditoria especial ao Novo Banco, realizada pela Deloitte, que "revela perdas superiores a quatro mil milhões de euros apenas nas 283 operações selecionadas para amostra".

"Para apurar a origem e as causas destas perdas, é fundamental conhecer e entender o trabalho da Estrutura de Acompanhamento criada para a monitorização da aplicação do Acordo de Capital Contingente", defendeu.

Assim, e já estando agendadas as audições do Conselho de Administração do Novo Banco e do Fundo de Resolução sobre este tema, para os liberais "importa ouvir as demais entidades desta estrutura, de modo a termos uma visão completa do mecanismo".

"Três entidades fulcrais nesta estrutura de acompanhamento que também importa ouvir são a Comissão de Acompanhamento, o Agente de Verificação e o Departamento de Resolução do Banco de Portugal", explica.

De acordo com a Iniciativa Liberal, a Comissão de Acompanhamento é "um órgão estatutário do Novo Banco, de carácter consultivo, responsável pela emissão de pareceres sobre as operações relativas a ativos abrangidos pelo Acordo de Capital Contingente (CCA)".

Já o Agente de Verificação "confirma a correção do perímetro do CCA e que os valores dos ativos no balanço do Novo Banco estão corretamente vertidos no mecanismo", estando a função atribuída à consultora Oliver Wyman.

"Finalmente, o Departamento de Resolução do Banco de Portugal analisa as operações com ativos abrangidos pelo CCA e elabora propostas de decisão para a Comissão Diretiva do Fundo de Resolução, além de acompanhar o CCA", justifica.

Por isso, os liberais pretendem que a Comissão de Orçamento e Finanças realiza a audição urgente do presidente da Comissão de Acompanhamento do Novo Banco, José Rodrigues de Jesus, do Sócio da Oliver Wyman baseado em Lisboa, Rodrigo Pinto Ribeiro, e do Diretor do Departamento de Resolução do Banco de Portugal, João Filipe Freitas.

Na terça-feira, de madrugada, o Ministério das Finanças anunciou, em comunicado, que recebeu o relatório da auditoria externa e que esse "será remetido à Procuradoria-Geral da República considerando as competências constitucionais e legais do Ministério Público".

Segundo o Governo, o relatório revela perdas líquidas de 4.042 milhões de euros no Novo Banco (entre 04 de agosto de 2014, um dia após a resolução do BES, e 31 de dezembro de 2018) e "descreve um conjunto de insuficiências e deficiências graves" no BES, até 2014, na concessão de crédito e investimento em ativos financeiros e imobiliários.