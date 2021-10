IL vota contra Orçamento dos Açores se Governo mantiver "plano e endividamento"

"A IL Açores decidiu, em reunião do núcleo regional, não aprovar este orçamento e este plano. O acordo de incidência parlamentar [com o PSD] não está a ser cumprido na sua plenitude", disse Nuno Barata, em conferência de imprensa na delegação de São Miguel da Assembleia Legislativa Regional dos Açores.

Para o deputado, "a decisão está nas mãos do Governo", que "tem de apresentar um documento novo -- refeito e reformista", garantindo que a SATA Internacional não coloca em causa a viabilidade financeira da SATA Air Azores, e "reduza o plano e o nível de endividamento previsto", para cerca de "metade dos atuais cerca de 300 milhões de euros".

A Assembleia Legislativa dos Açores é composta por 57 deputados, sendo que, na atual legislatura, 25 são do PS, 21 do PSD, três do CDS-PP, dois do PPM, dois do BE, um do Chega, um eleito pelo Chega que, em julho, passou a independente, um da IL e um do PAN.

PSD, CDS-PP e PPM, que juntos representam 26 deputados, assinaram um acordo de governação. A coligação assinou ainda um acordo de incidência parlamentar com o Chega e o PSD um acordo de incidência parlamentar com a IL.

Com o deputado do Chega, o Governo tem o apoio de 27 deputados, passando a 28 se contar com o apoio do deputado independente.

Só com o apoio de mais um deputado o atual executivo, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, consegue os 29 votos necessários para uma maioria absoluta no parlamento regional -- a mesma que levou o representante da República a indigitar o atual Governo Regional.