Imóveis com rendas acessíveis em Lisboa vão ficar isentos do pagamento de IMI

Os proprietários que tenham as suas casas no mercado de arrendamento a preços especulativos vão deixar de beneficiar do desconto de 20% no IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis), enquanto os que praticarem rendas acessíveis ficam isentos desse pagamento.