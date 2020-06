Impacto da Covid-19. Banco de França reforça previsão de tombo da economia

. Este foi o período que compreendeu mês e meio de confinamento e a retoma gradual das atividades, a partir do dia 11 de maio.Na sequência do “choque muito forte” ditado pela política de confinamento, o banco central francês prevê recuperações de sete por cento em 2011 e quatro por cento em 2022.

O Governo francês estima para 2020 uma recessão de 11 por cento.



, ressalvam os relatores do Banco de França.Prevê-se também que a taxa de desemprego em França supere os 11,5 por cento em meados do próximo ano.

“Redução significativa no emprego”



As estimativas do banco central francês apontam ainda para uma taxa de poupança das famílias a superar os 22 por cento em 2020, a par de uma queda do consumo em 9,3 por cento.. Isto à medida que o Executivo for recuando no regime deA taxa de desemprego deverá assim ascender a mais de dez por cento no final deste ano e atingir o 11,5 em meados de 2021, “acima dos precedentes históricos” – só em 2022 o país poderá esperar um regresso aos 9,7 por cento.No que toca aos preços, o Banco de França espera uma inflação que poderá mesmo ser negativa no termo deste ano, dados os preços da energia, devendo ficar aquém de um por cento até ao final de 2022.

