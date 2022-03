Impacto da guerra. Portugal vai aumentar gastos com Defesa

Portugal deverá acompanhar a Europa num aumento das despesas com defesa, como consequência da invasão da Ucrânia pela Rússia. O país gasta atualmente com as forças armadas cerca de 1,5 por cento da riqueza produzida, o equivalente a 3200 milhões de euros por ano. É um valor em linha com a média europeia, mas, por exemplo, a Alemanha já anunciou que vai duplicar as verbas para a defesa.