Impacto das migrações é positivo, mas benefícios devem ser repartidos -- Banco Mundial

Lusa27 Jul, 2018, 08:03 | Economia

Ayhan Kose, diretor do grupo de perspetivas de desenvolvimento do Banco Mundial, citou um relatório recente desta organização "Moving for Prosperity: Global Migration and Labor Markets", segundo o qual o aumento da mobilidade laboral se traduz em ganhos não só para os imigrantes, mas também para o país de destino.

No entanto, disse, "estes benefícios não estão igualmente distribuídos já que a imigração pode implicar a deslocação de cidadãos nacionais que competem mais diretamente com o trabalho dos imigrantes".

O economista sugere que políticas como os apoios à recolocação, benefícios sociais e proteção no desemprego podem ajudar a compensar os custos da deslocação de curto prazo dos trabalhadores nacionais e distribuir de forma mais igualitária os benefícios económicos gerados pela mobilidade laboral.

Questionado sobre as perspetivas de crescimento económico de curto prazo para os países em desenvolvimento, adiantou que são "encorajadoras", mas podem não ser suficientes para assegurar o progresso e aliviar a pobreza.

Os países exportadores de matérias-primas, como Angola ou o Brasil, estão vulneráveis às possíveis perturbações nos mercados financeiros e ao crescente protecionismo comercial e enfrentam riscos no plano interno, devido à incerteza política.

"Uma grande descida nos preços das matérias-primas poderia ter um impacto negativo significativo sobre o sentimento e a atividade económica dos exportadores de matérias-primas e ameaçar os esforços de consolidação orçamental", afirmou.

Quanto a medidas para ajudar a reduzir a pobreza e a desigualdade, sugeriu mais "iniciativas políticas para fomentar o capital físico e humano" e incentivos à "participação da força de trabalho, bem como "reformas que impulsionem a educação e a mobilidade social intergeracional".

Ayhan Kose salientou, por outro lado, que o aprofundamento da integração económica mundial e as medidas de liberalização do comércio devem ser acompanhadas de "esforços políticos que visem corrigir possíveis impactos adversos nos grupos vulneráveis", nomeadamente através de formação e reconversão profissional e adaptação à mudança tecnológica.