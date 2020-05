Impacto económico da pademia. Famílias perdem mais de 900 euros por mês

De acordo com o mais recente estudo da DECO, cada família portuguesa perdeu, em média, quase 950 euros por mês.



Portugal é o quinto país da União Europeia que sofreu o maior impacto no PIB por causa da pandemia.



Com este valor, regista-se a maior queda na riqueza de que há memória.



O Sexta às 9 foi ouvir a análise e projeções de ex-ministros das Finanças, como Bagão Felix e Luis Campos Cunha.