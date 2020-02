Impacto económico. FMI prevê quebras no crescimento por causa do coronavírus

Os especialistas do Fundo Monetário Internacional (FMI) prevêem quebras no crescimento da economia, por causa do impacto do coronavírus. A União Europeia apela à coordenação do estados-membros para evitar a propagação do vírus. Já o Banco Central Europeu entende que ainda não chegou o momento de acionar uma resposta internacional.