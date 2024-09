A presidente do Conselho das Finanças Públicas diz que tem de ser o governo a pesar os impactos negativos e positivos do beneficio fiscal do IRS jovem. A estrutura liderada por Nazaré da Costa Cabral fez uma previsão de que o país vai manter excedentes orçamentais até 2028, mas mais ligeiros devido ao impacto das medidas anunciadas pelo Governo.