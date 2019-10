Impasse no `Brexit` continua a pressionar o euro

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1120 dólares, quando na terça-feira à mesma hora seguia a 1,1140 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa cambial de referência do euro em 1,1123 dólares.

O presidente do Conselho Europeu disse na terça-feira que recomendará aos 27 países da UE que aceitem o pedido de adiamento do `Brexit` até 31 de janeiro, apresentado pelo primeiro-ministro britânico.

As afirmações de Tusk foram feitas depois de deputados britânicos terem rejeitado, com 322 votos contra e 308 votos a favor, o calendário proposto pelo Governo do Reino Unido que previa uma aprovação da lei de aplicação do acordo até quinta-feira, um prazo classificado como demasiado curto para debater um texto de 110 páginas.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou em seguida que o Governo iria suspender o processo legislativo para o `Brexit` e acelerar os preparativos para uma saída sem acordo na sequência de uma derrota no parlamento.

O mercado segue também atento à reunião de quinta-feira do BCE, a última presidida por Mario Draghi, cujo mandato termina no dia 31 de outubro.

Divisas..........hoje.................terça-feira

Euro/dólar.......1,1120....................1,1140

Euro/libra......0,86393.................. 0,86010

Euro/iene........120,87................... 120,95

Dólar/iene.......108,70................... 108,57