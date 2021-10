Importações abrandam mas exportações mantêm crescimento puxadas pelo turismo

De acordo com os dados disponíveis no documento disponibilizado na noite de segunda-feira, a exportação de bens e serviços crescerá 9,1% este ano, depois de ter diminuído 18,6% no ano passado, fortemente impactada pela pandemia de covid-19.

Tendência idêntica acontece nas importações, que depois de uma quebra de 12,1% em 2020 devido à pandemia, deverão crescer 9,4% este ano.

Porém, em 2022 as tendências deverão ser diversas, já que as exportações prosseguirão um ritmo superior de crescimento, para os 10,3%, impactadas pelo turismo, e as importações abrandarão para 8,2%.

Nos contributos para o crescimento do PIB, a procura externa líquida, que impacta nas exportações, deverá passar de -0,4% em 2021 (tinha sido de -2,9% em 2020) para 0,6% em 2022.

"O crescimento antecipado para a área do euro para o próximo ano irá refletir-se no crescimento da procura externa, o que irá estimular as exportações de bens e serviços em 2022, prevendo-se uma aceleração do crescimento das mesmas para 10,3% face ao verificado em 2021 (9,1%)", escreve o Governo no relatório do OE2022.

Segundo o executivo, o aumento das exportações "pressupõe uma recuperação do setor do turismo, um dos setores mais penalizados pelas restrições impostas pela pandemia".

"As importações deverão crescer 8,2%, em linha com a evolução da procura global", pode ler-se no documento.

O Governo entregou na segunda-feira à noite, na Assembleia da República, a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE22), que prevê que a economia portuguesa cresça 4,8% em 2021 e 5,5% em 2022.

No documento, o executivo estima que o défice das contas públicas nacionais deverá ficar nos 4,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 e descer para os 3,2% em 2022, prevendo também que a taxa de desemprego portuguesa descerá para os 6,5% no próximo ano, "atingindo o valor mais baixo desde 2003".

A dívida pública deverá atingir os 122,8% do PIB em 2022, face à estimativa de 126,9% para este ano.

O primeiro processo de debate parlamentar do OE2022 decorre entre 22 e 27 de outubro, dia em que será feita a votação, na generalidade. A votação final global está agendada para 25 de novembro, na Assembleia da República, em Lisboa.

O ministro das Finanças, João Leão, apresenta a proposta orçamental hoje, às 09:00, em conferência de imprensa, em Lisboa.