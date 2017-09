Importações aumentam 12,8% e agravam défice da balança comercial

Lusa08 Set, 2017, 11:55 | Economia

De acordo com o gabinete, no caso das importações, os aumentos ocorreram em "todas as categorias económicas", com enfoque no crescimento dos combustíveis e lubrificantes, que rondou os 46 por cento do total.



Quanto às exportações evidenciam-se os aumentos, em relação ao mesmo mês de 2016, nos fornecimentos industriais (mais 8,1 por cento) e nas máquinas e outros bens de capital (mais 18,6 por cento).



O INE acrescenta que o défice da balança comercial de bens se situou em 1.057 milhões de euros em julho deste ano, "o que representa um aumento de 446 milhões de euros face ao mês homólogo de 2016".



"Excluindo os combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 625 milhões de euros, correspondente a um acréscimo de 219 milhões de euros em relação ao mesmo mês de 2016", observa.