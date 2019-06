Importações de combustíveis sobem 19,1% em abril devido a greve de motoristas (INE)

Lusa07 Jun, 2019, 14:26 | Economia

Na Estatísticas do Comércio Internacional, o INE informou hoje que foi registada uma subida nas importações de combustíveis e lubrificantes, "devido ao acréscimo de Produtos Transformados", o que "poderá estar relacionado com a greve dos motoristas de matérias perigosas, registando-se um aumento das aquisições a Espanha".

Os motoristas de matérias perigosas entraram em greve no dia 15 de abril, convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica.

No dia 16 de abril gerou-se a corrida aos postos de abastecimento de combustíveis, provocando o caos nas vias de trânsito.

No final da tarde do segundo dia de greve, o Governo declarou a situação de alerta, avançando com medidas excecionais para garantir os abastecimentos e, numa reunião durante a noite com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e o sindicato, foram definidos os serviços mínimos.

A arbitragem do executivo levou a que os representantes sindicais e empresariais chegassem a acordo, na manhã de 18 de abril, ficando o início do processo negocial formal agendado para dia 29 e a paralisação desconvocada.

Hoje, o INE divulgou que as exportações portuguesas aumentaram 3,2% e as importações subiram 10,9% em abril face ao mesmo mês de 2018, desacelerando relativamente a março.

Em março, as exportações tinham progredido 3,8% e as importações 12,1% em termos homólogos e nominais.