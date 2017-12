Importações norte-coreanas em aviação caíram 99,5% em 2016, segundo Seul

Lusa16 Dez, 2017, 10:14 | Economia

O valor é bastante inferior aos 22,96 milhões de dólares (19,5 milhões de euros) que o regime norte-coreano gastou neste setor um ano anos, segundo estimativas do instituto nacional de estatística sul-coreano.

As importações norte-coreanas de pólvora e de produtos químicos também caíram em 2016, neste caso 43,6% até aos 51.000 dólares (43.308 euros). Em 2014, o valor tinha atingido um pico de 121.000 dólares (102.750 euros).

Os dados mostram, em contrapartida, que as importações da Coreia do Norte de veículos estrangeiros e pecas automóveis aumentaram no ano passado 31,7% até aos 260,6 milhões de dólares (221,3 milhões de euros), enquanto as de aço cresceram 2,5% até aos 115,76 milhões de dólares (98,3 milhões de euros).

Segundo os dados da entidade sul-coreana, o comércio entre a Coreia do Norte e a China aumentou em 2016, apesar das sanções internacionais impostas ao regime pelos seus repetidos testes de mísseis e provas nucleares.

As importações norte-coreanas provenientes da China aumentaram 5,9% em termos anuais até aos 3.420 milhões de dólares (2.906 milhões de euros), enquanto as exportações do país liderado por Kim Jong-un para Pequim aumentaram em 2016 6% até aos 2.630 milhões de dólares (2.235 milhões de euros).