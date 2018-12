Imprensa estrangeira escolhe Centeno para personalidade do ano

RTP11 Dez, 2018, 19:00 / atualizado em 11 Dez, 2018, 19:03 | Economia

“Apresentado na imprensa internacional como O Ronaldo das Finanças, ele foi saudado como o primeiro líder do grupo de ministros das Finanças da Zona Euro com origem no sul da Europa, em particular de um país que foi alvo de um programa de resgate financeiro”, lê-se numa nota da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP) enviada às redações.O 29.º Prémio Martha de la Cal – jornalista norte-americana, já falecida, que trabalhou como correspondente da revista Time em Portugal - vai ser entregue no início do próximo ano.



No mesmo comunicado, o presidente da AIEP, Levi Fernandes, afirma que, na perspetiva dos correspondentes estrangeiros, “Mário Centeno, enquanto presidente do Eurogrupo, um cargo internacional de relevo, com uma forte projeção internacional, que colocou o nome de Portugal em muitas reportagens na imprensa estrangeira, enquadra-se perfeitamente nos critérios do prémio”.



O Prémio Personalidade do Ano - Martha de la Cal visa “distinguir a pessoa ou a instituição que mais contribuiu para promover a imagem do país no estrangeiro durante o ano”. Foi instituído em 1990 e é atribuído anualmente, após “eleição dos 60 jornalistas estrangeiros acreditados e inscritos na Associação”.



A AIEP recorda que esta distinção foi já “entregue a empresários, políticos, artistas, desportistas e instituições”.



“Entre os escolhidos estão nomes como o escritor José Saramago, a fadista Mariza, os Capitães de Abril, o antigo presidente Mário Soares, o futebolista Cristiano Ronaldo e o secretário-geral da ONU, António Guterres. O ano passado, o prémio foi entregue aos irmãos Luísa e Salvador Sobral, vencedor do Festival da Eurovisão”, acrescenta a estrutura.