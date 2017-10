Imprensa privada moçambicana "foi corajosa" na investigação à ocultação da dívida

Lusa03 Out, 2017, 19:24 | Economia

O também jornalista falava numa entrevista à agência Lusa, em Lisboa, onde apresenta hoje o livro "25 Anos de Liberdade de Imprensa em Moçambique (1991-2016): História, Percurso e Percalços", num evento organizado pela Casa de Moçambique e que decorre no auditório da UCCLA.

O autor defendeu que a imprensa privada e/ou independente, mais do que a pública, desempenhou um papel "incisivo" na investigação dos factos, sobretudo depois do "embaraço do Governo" em reconhecer o assunto.

"(A imprensa) tratou (o caso) com muita coragem. Foi um assunto que apareceu primeiro a coberto da ideia de que a dívida foi contraída em nome da segurança do Estado, terminologia sempre intimidatória", realçou.

Com esta argumentação, ironizou Tomás Vieira Mário, o Estado pretendia dar a entender que a população moçambicana "deve estar grata por ser protegida" e o assunto morreria.

"Mas, assim que os factos foram aparecendo e o próprio Estado se mostrou embaraçado, nomeadamente no parlamento, houve um pouco mais de coragem para procurar informação e respostas", sustentou.

Para o autor, a imprensa procurou sobretudo saber como foi possível chegar ao ponto de o Estado ignorar o Parlamento, que tem a última palavra, e "endividar todo um Estado fora das leis".

"De alguma forma, alguma informação só saiu porque os media fizeram questão de questionar e de investigar. Talvez que de outro modo isto não pudesse acontecer, as perguntas essenciais, sobre quem são os gestores destas empresas fantasma.

"Os media independentes tiveram um papel mais incisivo, não os públicos, que, compreensivelmente, são muito controlados, não têm espaço para uma investigação independente. Os órgãos independentes foram muito corajosos em expor o facto de que a dívida tem uma natureza corrupta", concluiu.

O escândalo das dívidas ocultas rebentou em abril de 2016, com a divulgação pelo Wall Street Journal de um empréstimo escondido de 622 milhões de dólares da ProIndicus e de mais 535 milhões da MAM, ambos com garantias do Estado moçambicano.