Inapa passa de prejuízo a lucro de 16 ME no primeiro semestre do ano

Nos primeiros seis meses do ano, as vendas aumentaram 37,7% para 613,6 milhões de euros, com o volume de vendas em toneladas em linha com o primeiro semestre de 2021, sendo que "o preço médio do papel manteve a tendência global de aumento acentuado" que se registava desde o final de 2021.

De acordo com o comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o EBITDA foi de 42,5 milhões de euros (6,9% das vendas), 33,1 milhões de euros acima de 2021.

A Inapa adianta que mantém a aposta no desenvolvimento dos negócios complementares de embalagem e comunicação visual que, no primeiro semestre de 2022, registaram um aumento global de cerca de 10% comparativamente com o período homólogo de 2021, mantendo uma contribuição positiva ao nível dos resultados operacionais.

Já a dívida líquida consolidada da diminuiu 35,4 milhões de euros face a dezembro de 2021 (-99,0 milhões de euros face a junho de 2021) com melhoria substancial do rácio de Dívida líquida/Re-EBITDA para 3,4x, refere a empresa.