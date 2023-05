Inapa regista lucros líquidos de 17,8 milhões de euros em 2022

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Inapa indicou ter faturado 1,2 mil milhões de euros, mais 25,6% quando comparado com o ano anterior.

"Os resultados alcançados em 2022 foram muito positivos e reforçam o nosso otimismo quanto ao desenvolvimento do Grupo Inapa", sublinhou o presidente executivo, Diogo Resende, citado no comunicado.

"Este desempenho é o corolário da estratégia executada nos últimos anos, marcada por processos estruturais de aquisição e otimização", acrescentou, para depois salientar o volume de faturação, "enquanto a margem bruta registou um crescimento de 35% (mais 63 milhões de euros), passando de 18,6% para 20% das vendas".

O presidente executivo destacou ainda que, "apesar de um aumento dos custos operacionais (induzido pelo aumento da atividade, pela subida da inflação e pelo fim dos apoios governamentais obtidos no contexto do período covid-19), a eficiência medida em percentagem das vendas aumentou significativamente".

No ano passado, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) atingiu os 76,1 milhões de euros, mais do que duplicando em comparação com os 30,8 milhões de euros registados em 2021.

A dívida líquida consolidada voltou a diminuir (-40,7 milhões), situando-se no exercício de 2022 em 221,1 milhões de euros, contra os 261,8 milhões de euros de 2021.

"Estes resultados reforçam a confiança na nossa estratégia e na capacidade do Grupo para enfrentar os desafios que se nos colocam nos próximos anos. Em particular, considerando que foram alcançados num contexto de grande exigência, marcado pelos desafios pós-covid-19, pelo conflito na Ucrânia e pelas limitações à disponibilidade de papel relacionadas com o encerramento ou suspensão de várias fábricas de papel (numa altura em que a procura era superior à oferta)", salientou ainda Diogo Rezende.

O Grupo Inapa "ocupa uma posição de referência no mercado Europeu de distribuição de papel e detém posições de relevo na distribuição de embalagem e comunicação visual", operando em 10 países - Alemanha, França, Espanha, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Áustria, Holanda, Turquia e Angola, de acordo com informação disponível no comunicado.