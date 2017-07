Inaugurada ampliação do aeroporto de Faro mas ainda há obras por concluir

Lusa 17 Jul, 2017, 17:19 | Economia

Em declarações aos jornalistas, o diretor do aeroporto, Alberto Mota Borges, disse que os únicos trabalhos ainda por concluir se referem à área de lojas que ficará instalada na zona de Partidas. As estimativas são de que as estas intervenções terminem no final de julho ou início de agosto.

"A única coisa que está a faltar são lojas, ainda há tapumes, mas é só na área comercial", disse, frisando que depois o processo de acabamento e instalação das lojas já não é da responsabilidade do aeroporto, mas dos arrendatários dos espaços comerciais.

Segundo o responsável, esta obra, que envolveu um investimento de 32,8 milhões de euros, permitiu triplicar a área do controlo de segurança e também dividir as áreas de controlo de fronteiras para os passageiros que pertencem ao espaço Schengen dos restantes.

Com esta expansão, o aeroporto de Faro aumenta a capacidade de embarque e desembarque do terminal de 2.400 para 3.000 pessoas por hora.

As obras realizadas permitem ainda a adequação da capacidade do terminal de passageiros a um novo sistema de pistas que permite 30 movimentos por hora, em vez de 24, e o estacionamento de 30 a 37 aeronaves.

No piso superior, foi construída uma área destinada ao controlo de segurança e outra destinada a escritórios, além da expansão da área de comércio e restauração.

A intervenção foi projetada devido à alteração do perfil dos passageiros, que passam cada vez mais tempo nas instalações, fruto do aumento das companhias aéreas `low cost` a operar em Faro, que representam aproximadamente 70% do tráfego total.

Segundo a ANA -- Aeroportos de Portugal, esta modernização do terminal visa adequar a infraestrutura "a um novo paradigma do transporte aéreo que se verifica em Portugal e em toda a Europa", que passa pelo aumento da utilização das companhias aéreas de baixo custo.

As modernizações agora concluídas traduzem-se em ajustamentos do "Lado Ar" do aeroporto - que engloba pistas e caminhos de circulação e plataforma de estacionamento - ao tipo de movimento das companhias `low cost` (com aeronaves mais pequenas e de maior frequência) e do "Lado Terra", com remodelação do parque de estacionamento.

Na cerimónia de inauguração da obra de expansão do terminal do aeroporto de Faro estiveram presentes o primeiro-ministro, António Costa, o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, o presidente da Vinci, Nicolas Notebaert, e o presidente da comissão executiva da ANA, Carlos Lacerda.