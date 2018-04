Partilhar o artigo Incêndios. Governo atribui 85% de financiamento a todas as empresas afetadas Imprimir o artigo Incêndios. Governo atribui 85% de financiamento a todas as empresas afetadas Enviar por email o artigo Incêndios. Governo atribui 85% de financiamento a todas as empresas afetadas Aumentar a fonte do artigo Incêndios. Governo atribui 85% de financiamento a todas as empresas afetadas Diminuir a fonte do artigo Incêndios. Governo atribui 85% de financiamento a todas as empresas afetadas Ouvir o artigo Incêndios. Governo atribui 85% de financiamento a todas as empresas afetadas

Tópicos:

Reposição Competitividade,