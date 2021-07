Incêndios. Para António Costa "o que protege verdadeiramente as populações não é o helicóptero"

O objetivo é mudar a paisagem do país. Há vinte planos para zonas de risco ou que já tenham sido consumidas pelo fogo a que estão alocados três milhões e quatrocentos mil euros.



Estão prontos para avançar programas precisamente em Monchique, no Algarve e estão em esboço os do Pinhal Interior, Alto Douro e Baixo Sabor, Serras do Marão, Alvão e Falperra, Serras da Lousã e Açor e Serra da Malcata, mudando a face de um milhão e duzentos mil hectares de floresta.



O grosso da fatia, 220 milhões de euros, estão destinados ao apoio de projetos de investimento até 2025, em sessenta áreas integradas de gestão da paisagem onde o risco de incêndio está bem identificado.