Incentivos fiscais também para produção audiovisual estrangeira em Portugal

Lusa13 Out, 2017, 13:00 | Economia

De acordo com o documento, datado de quinta-feira, dia da reunião do Conselho de Ministros, e a que a agência Lusa teve hoje acesso, o Governo propõe algumas alterações ao atual regime de incentivos fiscais para que passe a abranger a "produção audiovisual" de produtores estrangeiros que queiram trabalham em Portugal.

O atual regime de incentivos fiscais, que entrou em vigor em abril e que estipula mais-valias às produtoras estrangeiras em termos de crédito fiscal, é praticamente omisso relação ao audiovisual.

Segundo a versão preliminar do OE2018, os incentivos devem aplicar-se a despesas não só com obras cinematográficos para sala de cinema comercial, mas também para "obra audiovisual para difusão televisiva ou para exploração através de serviços de comunicação audiovisual a pedido ou de outros serviços de comunicações eletrónicas".

Em junho, em entrevista à agência Lusa, o presidente do Instituto do Cinema e do Audiovisual, Luís Chaby Vaz, afirmava que queria dar mais visibilidade a este programa de incentivos fiscais e torná-lo mais abrangente para as áreas da publicidade e audiovisual.

O atual regime prevê que produtoras estrangeiras tenham um crédito se quiserem trabalhar em Portugal. Esse crédito fiscal traduz-se numa dedução à coleta do IRC, que é apurada sobre as despesas da produção cinematográfica.

Aqui, o Governo introduz também uma alteração. As despesas tinham um teto mínimo de um milhão de euros e a proposta de OE muda para um valor mínimo de 500 mil euros, ou 250 mil euros se for para produção de documentários. O teto máximo de despesa mantém-se nos quatro milhões de euros por obra cinematográfica ou audiovisual.

Mantém-se também o "teto máximo de crédito fiscal a atribuir anualmente", de sete milhões de euros em 2017, dez milhões de euros em 2018 e de 12 milhões de euros a partir de 2019.