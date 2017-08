Incumprimento de Moçambique deve levar a perdas consideráveis para credores - Moody`s

Lusa 31 Ago, 2017, 11:22 | Economia

A classificação de Caa3 (a penúltima mais baixa, além de incumprimento total), com perspetiva negativa, reflete essa expetativa, referiu a agência numa análise anual sobre o país, hoje divulgada.

"O Governo de Moçambique não fez pagamentos relativos a diversos instrumentos de dívida desde o início de 2017, pendente de uma reestruturação", referiu Lucie Villa, vice-presidente da Moody`s e analista sénior, coautora da análise.

"O registo de incumprimentos do Governo indica a sua falta de vontade em dar prioridade aos pagamentos da dívida", acrescentou.

A Moody`s considera que o Governo pode "tentar impor perdas maiores para os credores privados, o que aumentaria a probabilidade de o FMI estar disposto a prestar apoio financeiro".

Nos detalhes da avaliação, a agência aponta que "o quadro institucional muito fraco de Moçambique é um desafio fundamental ao crédito, exemplificado pela não divulgação de empréstimos, garantidos pelo Governo, de duas empresas estatais, Moçambique Asset Management (MAM) e Proindicus" - naquele que ficou conhecido como o caso das dívidas ocultas.

A Moody`s alerta ainda para deficiências identificadas nas estruturas nacionais no registo de dados.

Por outro lado, a força fiscal do Governo é avaliada como sendo "Muito Baixa (-)", refletindo "elevados e crescentes níveis de dívida pública e altos níveis de exposição financeira a riscos monetários".

"A alta dívida pública - que era 102% do PIB em 2016 - e a falta de acesso ao financiamento, especialmente externo, para cobrir défices fiscais e pagamentos de dívida, impõe restrições ao crédito", acrescentou a Moody`s na nota hoje publicada.

A força económica de Moçambique é categorizada como "Baixa (+)", devido a fatores como "pequena dimensão" da economia, "diversificação limitada, fraco desenvolvimento de infraestruturas e baixos rendimentos per capita".

Ainda assim, a Moody`s considera que o país tem boas perspetivas de crescimento a longo prazo, referindo que a exploração de gás natural liquefeito será um momento de viragem "para o desempenho das exportações de Moçambique, para as receitas do Governo e para a economia em geral".

A Moody`s prevê que o PIB de Moçambique cresça 4,7% em 2017 a partir de um valor de 3,8% em 2016, números que se encontram abaixo do histórico do país e que resultam do impacto causado pelos baixos preços das matérias-primas e reduzida implementação de projetos no setor mineral, conclui a agência.