Indemnização de Alexandra Reis. CMVM analisa "consequências legais aplicáveis"

A Comissão do Mercado de Valor Mobiliários encontra-se a analisar eventuais “consequências legais aplicáveis” ao processo que levou Alexandra Reis, ex-secretária de Estado do Tesouro, a deixar a TAP e a ser indemnizada em 500 mil euros, indicou esta sexta-feira o organismo regulador em resposta à agência Lusa. O caso culminou esta semana com a demissão de Pedro Nuno Santos do cargo de ministro das Infraestruturas e da Habitação.