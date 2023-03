Indemnização de Alexandra Reis. "Fala-se de outros casos" denuncia SNPVAC

Esta noite, na RTP3, o presidente do sindicato diz que o novo líder da TAP é um nome consensual e de diálogo e lamenta que os gestores que hoje foram demitidos não tivessem saído antes e pelo próprio pé.





Também esta noite, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, SPAC, congratulou-se por seu lado com o Relatório da IGF e a nomeação de novo CEO para a TAP.



Em comunicado enviado à RTP, o SPAC "congratula-se com a divulgação do Relatório da IGF, pondo fim a um episódio que todos desejávamos que nunca tivesse acontecido, envolvendo a saída de uma ex-administradora da TAP, sobretudo pela transparência do ato que contrasta com a opacidade do Plano de Reestruturação".



"Esperamos que as decisões hoje anunciadas abram caminho para a estabilidade e contribuam para a sustentabilidade da empresa, dando assim continuação à recuperação da TAP", acrescenta o texto do sindicato.