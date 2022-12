Indemnização polémica. Governo já recebeu esclarecimento da TAP

O Governo enviou os esclarecimentos da TAP sobre a indemnização paga a Alexandra Reis para a Inspeção-Geral de Finanças e para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Na resposta enviada ao Governo, a TAP assume que a rescisão do contrato com Alexandra Reis foi uma iniciativa da companhia aérea.