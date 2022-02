Índia prepara-se para lançar a rupia digital ainda este ano





“A introdução de uma moeda digital do banco central dará um impulso, um grande impulso à economia digital", disse Sitharaman na terça-feira. "A moeda digital também levará a um sistema de gestão de moeda mais eficiente e mais barato", acrescentou a ministra das Finanças da Índia.



Sitharaman sugeriu ainda que as autoridades indianas estão dispostas a continuar a permitir o intercâmbio de criptomoedas no país, embora com algumas regulamentações. A ministra das Finanças anunciou que será aplicada uma taxa de 30% sobre os lucros obtidos com as criptomoedas.



Os pagamentos digitais (com criptomoedas) cresceram drasticamente na Índia desde o final de 2016, quando o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, retirou as duas maiores notas (de 500 e de 1000 rupias) do sistema financeiro.



A Índia é, assim, a última potência económica a anunciar uma moeda virtual oficial, numa altura em que a China tem vindo a testar o yuan digital – um dos três únicos métodos de pagamento disponíveis para atletas, dirigentes e jornalistas que participarão dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim este mês.



