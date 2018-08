Indicador de confiança em Cabo Verde é o mais alto dos últimos quatro anos

Lusa03 Ago, 2018, 17:16 | Economia

Segundo a nota do INE de Cabo Verde, este resultado explica-se pela apreciação positiva das variáveis que compõem o indicador, relativamente aos trimestres anteriores.

No período em análise, acrescenta o INE, a situação económica das famílias manteve-se no mesmo nível e a situação económica do país "evoluiu positivamente" face ao trimestre homólogo do ano anterior, indica o boletim com o Inquérito de Conjuntura no Consumidor.

O documento refere que, "de acordo com a opinião dos inquiridos, tanto os preços de bens e serviços como o desemprego no país aumentaram ligeiramente", tendo em conta, igualmente, o trimestre homólogo".

Em matéria de poupança, a maioria das famílias (68,8%) inquiridas considera que "a atual situação económica do país ainda permite poupar dinheiro", uma percentagem que era de 83,8% no trimestre homólogo de 2017.

Os dados agora divulgados revelam que a esmagadora maioria dos inquiridos (94,8%) tem a certeza absoluta de que não tenciona comprar um carro nos próximos dois anos.

Em relação à intenção de comprar ou construir uma casa nos próximos dois anos, a maioria das famílias cabo-verdianas inquiridas (66%) não pretende fazê-lo. Apenas três por cento manifestou a certeza absoluta de que pretendem construir ou comprar uma casa (1,9% no período homologo).

O indicador de confiança no consumidor atingiu desta forma o valor mais alto dos últimos 13 trimestres (mais de quatro anos), segundo o INE de Cabo Verde.