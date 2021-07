Indicadores compósitos continuam a expandir-se no conjunto da OCDE

Num comunicado hoje divulgado, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) afirma que os indicadores compósitos permanecem acima da tendência e continuam a expandir-se a um ritmo constante nos Estados Unidos, Japão e Canadá, bem como em toda a zona euro, incluindo a Alemanha e Itália.

O indicador compósito para o Reino Unido continua a expandir-se e atingiu agora níveis acima da tendência, enquanto o calculado para a França continua a crescer a um ritmo constante, mas permanece abaixo da tendência.

Entre as principais economias de mercado emergentes, os indicadores para a Rússia e para a China (setor industrial) apontam para um aumento constante.

Em relação ao indicador para a Índia, a OCDE indica que este aponta agora para um crescimento estável, enquanto o do Brasil continua a sinalizar um abrandamento do crescimento.

Apesar do levantamento gradual das medidas de contenção da covid-19 em alguns países e do progresso das campanhas de vacinação, as incertezas persistentes podem resultar em maiores flutuações do que o habitual nos indicadores compósitos e nas componentes destes, afirma a OCDE.

Como é habitual, a OCDE sublinha que "os indicadores devem ser interpretados com cuidado e a sua magnitude deve ser considerada como uma indicação da força do sinal e não como uma medida do grau de crescimento da atividade económica".