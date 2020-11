Indústria das bicicletas recebeu Grande Prémio de Apoio à Internacionalização das Empresas

A Portugal Bike Value é um projeto criado em 2015 pela Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, que tem como objetivo promover o setor além-fronteiras.



Em 2019, Portugal afirmou-se como o maior produtor europeu de bicicletas, com um milhão e 700 mil unidades produzidas.



As exportações nacionais valeram 400 milhões de euros no ano passado.



As bicicletas portuguesas são hoje produtos de elevada qualidade, produzidas com recurso a tecnologias de ponta.



Os European Enterprise Promotion Awards são uma iniciativa da Comissão Europeia.