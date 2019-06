Indústria manufatureira chinesa regista segundo mês consecutivo de contração

Lusa30 Jun, 2019, 08:35 | Economia

Neste índice, um valor acima do limite de 50 pontos significa crescimento e abaixo, contração.

O PMI registou em março um aumento de seis décimas e, em abril, conseguiu ficar a verde, mas em maio e junho voltou a traduzir-se numa desaceleração, reforçando o receio de que os indicadores económicos chineses estejam a evidenciar o impacto negativo da guerra comercial com Estados Unidos.

Os números foram divulgados apenas um dia após o anúncio do relançamento das negociações comerciais feito pelos presidentes dos dois países, Xi Jinping e Donald Trump, durante a cimeira do G20 em Osaka, no Japão, que por enquanto suspende um novo surto de tarifas sobre as exportações.