Indústria manufatureira da China cresce pelo segundo mês consecutivo

O índice dos gestores de compras (PMI, na sigla em inglês) fixou-se, em dezembro, em 50,2 pontos, indicou o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês.

Quando se encontra acima dos 50 pontos, este indicador sugere uma expansão do setor. Abaixo dessa barreira pressupõe uma contração da atividade. É tido como um importante indicador mensal do desenvolvimento da segunda maior economia do mundo.

Em 2019, o PMI situou-se abaixo dos 50 pontos entre maio e outubro, provocando o temor de que os indicadores económicos da China estivessem a sofrer com a desaceleração económica e a guerra comercial com Washington.

Entretanto, a indústria voltou ao crescimento em novembro, num aparente otimismo sobre o estado da negociação de um acordo entre as duas maiores potências mundiais.